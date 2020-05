Peperdure tiener kijkt op naar Rode Duivels: “Ik wil beter worden dan Kevin De Bruyne” (en hij eert Adnan Januzaj elke wedstrijd)

Kent u Dejan Kulusevski al? De Zweedse middenvelder maakte afgelopen winter voor 35 miljoen euro de overstap van Atalanta (dat hem uitleende aan Parma) naar Juventus. Volgend seizoen zal hij de wit-zwarte kleuren van de Oude Dame verdedigen. Met een Belgisch tintje, als het kan.

De top tien met duurste transfers ooit van Juve haalde de middenvelder net niet. Met zijn transfersom van 35 miljoen euro is de Zweedse sensatie wel duurder dan bijvoorbeeld Miralem Pjanic, Alex Sandro en Blaise Matuidi. Als Kulusevski de hype rond zijn persoon waarmaakt, moet Juventus nog eens 9 miljoen aan bonussen betalen aan Atalanta. In dat geval wordt hij de op vier na duurste aankoop in de geschiedenis van de Italiaanse topclub.

Kulusevski ontpopte zich tot een sensatie in de Serie A op huurbasis bij Parma, en dat in eerste seizoen op het hoogste niveau. Voornamelijk uitgespeeld als rechtsbuiten in een 4-3-3 kwam de Zweed met Macedonische roots tot vier doelpunten en zeven assists. Zijn prestaties leverden hem de titel ‘Speler van de Maand’ op in december. “Vergelijkingen maken is altijd moeilijk, maar hij lijkt op Kevin de Bruyne”, schreef La Gazzetta dello Sport.

Een vergelijking die Kulusevski graag las. “Kevin De Bruyne is een van de vijf beste middenvelders ter wereld”, aldus de Zweed (die in april 20 werd) bij de roze sportkrant. “Hij is een fenomeen en ik wil worden zoals hem. Zelfs nog beter, als het kan. Al is Eden Hazard mijn favoriete speler van allemaal. Ik kijk al zijn wedstrijden. Ik denk dat ik bij het Juventus van (Maurizio, red.) Sarri dezelfde rol kan opnemen als Hazard bij het Chelsea van Sarri.”

Januzaj

De Belgische liefde is groot bij de Zweedse diamant. Kulusevski speelde bij Parma namelijk met het nummer 44 op zijn rug. Een ode aan niemand minder dan Adnan Januzaj. “Ik was op een bepaald moment naar een wedstrijd van Manchester United aan het kijken met mijn vader”, vertelt hij. “Ik zag Januzaj zijn debuut maken met dat nummer en hij speelde alsof hij al tien jaar ervaring had. Ik heb mezelf toen beloofd dat als ik mijn kans kreeg in een eerste elftal, dat ik met zijn nummer zou spelen.”

En zo geschiedde. Toen hij zijn profdebuut maakte bij Atalanta speelde hij met nummer 44.