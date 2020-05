Antwerpse Scheldekaaien en parken liggen vol zwerfvuil

Zelfs met extra manschappen en straatreinigingen kan de Stad Antwerpen het zwerfvuil niet langer wegwerken.

Stad Antwerpen trekt aan de alarmbel. Sinds de lockdown liggen de parken in de stad en ook de Scheldekaaien er vuil bij. Wandelaars en picknickers laten hun afval steeds vaker achter op straat, zitbanken of langs een grasperkje. Vooral aan de Scheldekaaien, waar veel Antwerpenaren - nu de horeca nog gesloten is - graag samenkomen en een glas drinken of zelfs picknicken, loopt het de spuigaten uit.

De stad zette eerder al 50 extra manschappen in om zwerfvuil op te ruimen, straten een keertje meer te reinigen en vuilnisbakken meer te legen. Maar ook dat blijkt onvoldoende. ‘Het blik van vrachtwagens dat ik kan laten uitrukken, is niet onuitputtelijk’, zegt Fons Duchateau, schepen van stads- en buurtonderhoud (N-VA). ‘We kunnen dat tempo niet nog opdrijven. We vragen dus gewoon de medewerking van iedereen. Als iedereen een kleine inspanning levert, dan kunnen we ook in deze moeilijke periode aangenaam vertoeven in onze stad.’

De stad waarschuwt dat er op het achterlaten van vuilnis boetes tot 350 euro staan. ‘Dit is een duidelijke oproep’, aldus Duchateau. ‘Geen probleem dat je drinken of eten meebrengt naar een park of plein en dat je dat zelfs in zilverpapier meebrengt, maar als je een inspanning kan leveren om het mee naar daar te nemen, lever dan ook alsjeblieft de inspanning om het afval mee terug naar huis te nemen als de vuilnisbak volzit.’

Ook de duinen zijn vuil

Niet enkel Antwerpen, maar ook de kustgemeentes trokken de afgelopen weken aan de alarmbel. In de duinen slingert de jongste tijd meer zwerfvuil rond en ook dat heeft alles te maken met de lockdownregels. Toeristen die de politie proberen te ontlopen, trekken naar de duinen en zonnen, eten en drinken daar in het geniep. Het achtergebleven afval is niet zonder coronagevaar, liet het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) eerder al weten.

