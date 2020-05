Twee gewonden nadat BMW tegen geparkeerde wagens en woning knalt in Izegem

Izegem - Zaterdagavond rond 19.15 uur belandde in de Reperstraat in Izegem een BMW in een woning, nadat hij eerder tegen twee geparkeerde wagens had gebotst. De 40-jarige bestuurder Alexander V. uit Izegem legde een positieve ademtest af. Twee passagiers raakten gewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks kwart over zeven, toen de zwarte BMW M550d vanuit de Baronstraat links de Reperstraat richting centrumbrug inreed. Om één of andere reden verloor de bestuurder Alexander V. (40) uit Izegem de controle over het stuur en raakte daarbij twee geparkeerde wagens aan de rechterzijde van de baan.

De wagen kwam uiteindelijk tot stilstand aan de andere kant van de weg tegen een glazen deur en stuk van de gevel van Peter Carton. Die was op het ogenblik van de feiten met zijn kinderen op stap, toen hij plots telefoon kreeg van de overbuurvrouw. “Ik ben meteen naar huis gekomen om de schade op te meten”, vertelt hij. “De deur van de garage was nog maar vorig jaar vernieuwd en is nu helemaal beschadigd.”

Ook de twee geparkeerde wagens liepen aardig wat averij op bij het incident. Eén van de voertuigen, een Honda Jazz, is van een vrouw die net boodschappen had gedaan voor haar moeder en op het punt stond terug te vertrekken. De andere geparkeerde wagen, een Renault, is van een buurtbewoonster.

Twee gewonden

De twee inzittenden van het voertuig raakten gewond. Eén van hen bloedde aan de onderarm, terwijl de ander vermoedelijk een klaplong had opgelopen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten beide mannen naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Automobilist Alexander V. legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs voor 6 uren inleveren.

Het ongeval werd door heel wat buurtbewoners opgemerkt. “We hoorden plots een luide klap en zijn meteen polshoogte komen nemen”, vertelt een ouder koppel dat enkele huizen verderop woont. “De drie inzittenden leken behoorlijk aangeslagen door het ongeval en moesten even op hun positieven komen. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse.”

Het voertuig werd uiteindelijk weggevoerd, nadat de politie de nodige vaststellingen had gedaan. Door het ongeval bleef de Reperstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Dat leverde verder geen noemenswaardige problemen op.

Foto: mrr