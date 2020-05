Lieven Maesschalck is vol lof over Eden Hazard en Simon Mignolet: “De coronacrisis heeft zijn mentaliteit niet veranderd”

Lieven Maesschalck (56) en de Rode Duivels, dat is bijna familie. Zo was de kinesist de voorbije maanden betrokken bij de revalidatie van Eden Hazard. “Hij is klaar”, zegt hij in De Zondag.

Maesschalck doelt daarmee op de herstart van de Spaanse competitie en spijtig genoeg dus niet op het EK, dat uitgesteld werd naar vorig jaar.

“Anderzijds: misschien maken we volgend jaar hetzelfde mee met hem of een andere speler. Zoiets kan altijd gebeuren. Ik ken Eden intussen heel goed. We hebben behoorlijk wat contact. De doelstelling was om hem fit te krijgen voor het EK. Mét de toestemming van Real Madrid”, klinkt het. “Eden heeft er alles aan gedaan om klaar te geraken. En hij is ook klaar. Dat vind ik tof. De coronacrisis heeft zijn mentaliteit niet veranderd.”

Simon Mignolet moest niet herstellen van een blessure, maar maakte wel indruk in De container cup. “Ik ken Simon zijn mentaliteit. Een ongelofelijke prof. Qua uithouding en qua powertraining. Hij is er alle dagen mee bezig”, aldus Maesschalck. “Een bewijs van zijn professionalisme. Een keeper moet niet alleen keeper zijn, hij moet performant zijn. Simon is daar het bewijs van. En daardoor staat hij vandaag waar hij vandaag staat.”