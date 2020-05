Precies 60 jaar geleden scoorde Pelé zes keer tegen Beerschot, maar: “De mooiste goal was van Rik Coppens”

Foto: via Danny Geerts

Het is pure nostalgie, maar Pelé tegen Beerschot… Dat waren nog eens tijden. Dag op dag zestig jaar geleden kwam Santos met 1-10 winnen op Het Kiel.

In mei en juni 1960 toerde de Braziliaanse voetballegende met zijn team door Europa en op 31 mei hielden ze halt in ons land voor een wedstrijd tegen het Beerschot van Rik Coppens.

“Het Kiel werd overrompeld: alle zitjes in de tribune waren volzet, de volksplaatsen puilden uit, buiten stonden lange rijen wachtenden minutenlang aan te schuiven om toch nog binnen te geraken. Er werd geduwd en gevochten, inkompoorten geforceerd”, aldus Danny Geerts op de website van Beerschot. “Meer dan 30.000 toeschouwers wurmden zich uiteindelijk binnen. Tot in de bomen, in de verlichtingspalen, op de reclameborden. Overal waar maar kon.”

En dat om een demonstratie te zien van de Brazilianen. Liefst tien keer scoorden ze. Pelé was goed voor zes doelpunten, een ‘dubbele hattrick’ dus. De eer werd gered door Coppens zelf. En hoe. Hij scoorde de “mooiste goal van de avond”. Recht in de winkelhaak.

BEERSCHOT: Gernaey, Wouters (46’ Maertens), Geeraerts (46’ Storme), Vanhemelryck (46’ Bauweraarts), Raskin, Huysmans, Van Hostayen, De Borger, Wilkes, Coppens, Drieskens

SANTOS: Laerto, Mivo, Ze Carlos (46’ Falja), Calvette, Fornuga, Zito (46’ Urbatio), Somavi, Mengalvio, Coutinho, Pele, Pepe (46’ Tite)

DOELPUNTEN: 5’ Pele 0-1, 6’ Coutinho 0-2, 20’ Pele 0-3, 27’ Pele 0-4, 49’ Tite 0-5, 60’ Coppens 1-5, 70’ Pele 1-6, 70’ Urbatio 1-7, 87’ Urbatio 1-8, 88’ Pele 1-9, 89’ Pele 1-10