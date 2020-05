Athletic Bilbao verlengt contract van coach Gaizka Garitano

Gaizka Garitano blijft aan het roer bij Athletic Bilbao. De nummer tien uit La Liga maakte zondag bekend dat de 44-jarige trainer zijn contract heeft verlengd tot de zomer van 2021.

Garitano, die afkomstig is uit Bilbao, leidt de Baskische ploeg sinds eind 2018. Hij volgde toen de Argentijn Eduardo Berizzo op en kwam over van de B-ploeg.

De Bask voerde het team uit eigen streek vanuit de degradatiezone richting subtop in La Liga. Het team finishte vorig seizoen als achtste.

Dit seizoen staat Bilbao na 27 speeldagen op de tiende plaats en is het ook gekwalificeerd voor de bekerfinale. Daarin wacht een Baskisch treffen met het Real Sociedad van Adnan Januzaj. Wanneer die wedstrijd wordt gespeeld, is door de coronacrisis nog niet vastgelegd. Beide ploegen willen de finale met publiek in de tribunes afwerken.