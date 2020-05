Actiegroep roept op tot verboden ‘Black Lives Matter’-protest in Brussel, politie is “op de hoogte”

Brussel - De actiegroep BLMBelgium, een verwijzing naar de leuze ‘Black Lives Matter’, roept via Twitter op tot een manifestatie in Brussel. Nochtans is dat onder de huidige coronamaatregelen nog steeds verboden. De betoging is ook niet vergund. De Brusselse politie is “op de hoogte”, en zal het vervolg “opvolgen op de gepaste wijze”.

BLMBelgium pleit al langer voor bewustzijn over racisme via sociale media, maar wil - vermoedelijk naar aanleiding van de grootschalige protesten tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten - ook op straat komen. Onder het motto “Samen maken we geschiedenis” roept de groep op tot een “vredevol protest” op het Brusselse Muntplein, maandag vanaf 14 uur.

Nochtans zijn alle openbare bijeenkomsten omwille van de verspreiding van het coronavirus nog steeds verboden. De organisatie is zich daar schijnbaar van bewust, gezien de oproep aan alle deelnemers om een mondmasker te dragen.

De Brusselse politie is op de hoogte van de oproep, maar wijst erop dat alle manifestaties nog steeds verboden zijn. “We zullen dit op de gepaste wijze opvolgen”, aldus woordvoeder Ilse Van de Keere.