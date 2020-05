Burgemeester Leopold Lippens maakt zich zorgen om drukte aan zee: “Mensen denken dat de lucht hier magnifiek is”

Knokke-Heist - Het is dit Pinksterweekend opvallend drukker aan zee. Het strand wordt voorlopig nog links gelaten, maar op de dijk en in de winkelstraten zijn er veel bezoekers. Zo veel dat burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist zich zorgen maakt.

Sinds een week kunnen tweedeverblijvers opnieuw naar zee en stilaan lijken steeds meer mensen dat ook te doen. Dit weekend is het merkelijk drukker aan zee, merkt ook burgemeester Leopold Lippens. “Mensen houden zich niet aan basisregels”, zegt hij aan VTM Nieuws. “Ze moeten een masker opdoen en afstand houden, maar dat doen ze niet. Ze denken dat ze in verlof zijn en dat de lucht aan zee magnifiek is. Dat is spijtig, want corona bestaat en het kan ongelooflijke gevolgen hebben.” Politie komt vooral tussen voor lockdownfeestjes. “Veel vaker stellen we vast dat er feestjes in appartementen en villa’s zijn, daar treden we tegen op”, besluit hij.