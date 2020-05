Hoofdonderhandelaar van EU vreest dat er geen Brexit-deal komt: “Londen heeft twee of drie stappen teruggezet”

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de EU voor de brexit, vindt dat Groot-Brittannië zich niet aan de afspraken houdt. Hij waarschuwt dat er geen deal zal zijn als deze situatie zich voortzet.

Londen heeft een stap, of zelfs twee of drie stappen, teruggezet sinds de oorspronkelijke engagementen, zei Barnier in aanloop naar de vierde ronde van de onderhandelingen. Barnier herinnert eraan dat beide partijen afgelopen herfst bij de start van de onderhandelingen zijn overeengekomen dat er geen sprake kan zijn van een akkoord als een van de partijen afwijkt van de politieke verklaring die ze toen hebben onderschreven.

De hoofdonderhandelaar zei vorige week dat de vierde ronde cruciaal zal zijn in het bereiken van een post-brexitdeal met Londen. De drie eerdere ronden hebben weinig resultaat opgeleverd.

Groot-Brittannië heeft zich eind januari teruggetrokken uit de EU en bevindt zich sindsdien in een overgangsfase tot het einde van dit jaar. In die periode is het land nog wel deel van de interne markt en van de douane-unie.