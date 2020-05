De dag dat Kevin De Bruyne het afscheid van Jürgen Klopp vergalde: zo is het zijn bekende ploegmaats sindsdien vergaan

Het is quasi dag op dag vijf jaar geleden dat Kevin De Bruyne de Duitse beker won met Wolfsburg. Op 30 mei 2015 vergalde hij zo het afscheid van Jürgen Klopp bij Borussia Dortmund.

De Duitse trainer nam dat weekend afscheid van de club waar hij zeven jaar lang succesvol was met twee titels, twee tweede plaatsen, een bekerwinst en een plek in de Champions League-finale. Klopp zou wat later de oversteek maken naar Engeland, waar hij voor Liverpool getekend had.

De bekerfinale tegen Wolfsburg moest een groots afscheidsfeest in gang zetten. Er waren meer dan 75.000 toeschouwers aanwezig in het Olympiastadion in Berlijn en die zagen Dortmund al na vijf minuten op voorsprong komen via Pierre-Emerick Aubameyang. Maar daarna liep het mis voor BVB. Via doelpunten van Luiz Gustavo, Kevin De Bruyne en Bas Dost pakte Wolfsburg de beker: 1-3.

Bij Dortmund koos Klopp destijds voor de volgende elf: Langerak; Durm, Subotic, Hummels, Schmelzer; Kehl, Gündogan; Mkhitaryan, Kagawa, Reus; Aubameyang.

Maar het waren de elf van Wolfsburg die met De Bruyne als motor en spelmaker de zege in de wacht sleepten. Hoe verging het de ploegmaats van ‘KDB’ sindsdien?

Doelman: Diego Benaglio

De Zwitser speelde uiteindelijk meer dan driehonderd wedstrijden voor Wolfsburg, dat hem in 2008 wegplukte bij het Portugese Nacional. Benaglio verliet de club pas in 2017 voor AS Monaco, waar hij dit seizoen reservedoelman was.

Verdedigers: Vieirinha - Naldo - Timm Klose - Ricardo Rodriguez

De Braziliaanse centrale verdediger Naldo was destijds de bekendste in de defensie van Wolfsburg. Hij vertrok een jaar later naar Schalke 04. Via daar ging het naar AS Monaco, maar sinds januari zit de 37-jarige verdediger zonder club. ‘Partner in crime’ Klose verliet ook een jaar later de stal, voor Norwich City. Daar speelde hij dit seizoen nauwelijks door een knieblessure.

Rechtsback Vieirinha speelde tussen 2012 en 2017 voor de Duitse club. Toen keerde hij terug naar PAOK Saloniki, waar hij een vaste waarde is. Linksback Ricardo Rodriguez ontpopte zich in diezelfde periode tot een van de meest gevaarlijke flankverdedigers in de Bundesliga en trok in 2017 naar Milan. De Italianen leenden hem dit seizoen echter uit aan PSV.

Middenvelders: Maximilian Arnold - Luiz Gustavo - Kevin De Bruyne - Daniel Caligiuri

Arnold was pas 17 jaar toen hij als jeugdspeler van de club zijn debuut maakte bij Wolfsburg. Ook vandaag voetbalt de middenvelder nog voor ‘zijn’ Wolven, waarvoor hij intussen 267 keer speelde. Gustavo was twee jaar voordien overgekomen van Bayern en speelde al 40 keer voor Brazilië. In 2017 trok hij naar Marseille, maar nu speelt Gustavo voor Fenerbahçe. Caligiuri speelde vier jaar voor Wolfsburg en trok in 2017 naar Schalke 04, waar hij bijna altijd speelt op dit moment.

Aanvallers: Ivan Perisic - Bas Dost

Perisic kennen we als ex-speler van Club Brugge en Roeselare natuurlijk uitstekend. De Kroaat was in de winter van 2013 overgekomen van Dortmund en zorgde in de finale voor de assists voor het derde doelpunt van Wolfsburg. Perisic trok diezelfde zomer naar Inter, dat hem dit seizoen uitleende aan Bayern. De Duitse topclub zou hem graag definitief inlijven.

Dost was in 2012 gekocht van Heerenveen en scoorde dat seizoen 16 keer in de Bundesliga. De Nederlander trok in 2016 naar Sporting Lissabon, maar speelt nu terug in Duitsland bij Eintracht Frankfurt waar hij dit seizoen zeven keer raak trof.

Notabele bankzitters: André Schürrle - Nicklas Bendtner

Schürrle moest een van de Duitse topspelers worden nadat hij de assist gaf voor het enige doelpunt in de WK-finale in 2014. Sinds hij de beker won met Wolfsburg verhuisde de aanvaller naar Dortmund, maar dat leende hem achtereenvolgens uit aan Fulham en Spartak Moskou. Zijn toekomst bij BVB staat dan ook op losse schroeven.

Over Bendtner is al veel gezegd en geschreven. De Deense spits, die in de finale met rugnummer 3 een hele wedstrijd op de bank bleef, was in 2014 transfervrij overgekomen van Arsenal. Twee jaar later zat hij een tijdje zonder club. Net als vandaag na onsuccesvolle passages bij Nottingham Forest, Rosenborg en FC Kopenhagen.