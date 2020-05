Joe Biden neemt voorsprong op Donald Trump in peiling verkiezingen

Democratisch presidentskandidaat Joe Biden neemt in een nieuwe peiling een voorsprong op president Donald Trump. 53% van de geregistreerde kiezers wil dat Biden wint, 43% van hen heeft het voor Trump. In de hele bevolking gaat het om 53%-40%.

Met een zware pandemie en grote protesten rond de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd zou je gaan vergeten dat er ook een zware kiesstrijd woedt in de Verenigde Staten. In een recente peiling van ABC News en The Washington Post blijkt nu dat Biden een voorsprong van 10 procentpunten heeft genomen op Trump. Opvallend: in de groep van mensen die zéker gaan stemmen, slinkt dat gat al tot 5 procentpunten. Dat kan erop wijzen dat hij extra inspanningen moet doen om mensen die nog niet zo enthousiast zijn toch over de streep te trekken.

Intussen zijn de waarderingscijfers van Donald Trump opnieuw achteruitgegaan. Intussen staat nog 45% van de Amerikanen achter zijn president, terwijl 53% hem afkeurt. Aan het begin van de coronacrisis was de situatie nog omgekeerd en had hij voor het eerst sinds lange tijd meer steun dan afkeuring. Maar dat is twee maanden later dus alweer verleden tijd.