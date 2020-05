Koerier en zijn baas staan doodsangsten uit wanneer ze pitta aan huis brengen

Brugge - Een jongeman die eten ging leveren beleefde de schrik van zijn leven in Brugge. De klant bedreigde hem namelijk eerst met een stok. Daarna kreeg zijn baas ook nog eens een pistool tegen zijn hoofd. De dader is opgepakt.

Een 52-jarige man uit Brugge besliste donderdagavond om pitta te bestellen. Hij gaf zijn bestelling door via Takeaway en wachtte thuis in de Dudzeelse Steenweg tot de bezorger kwam opdagen. Maar de vijftiger was niet meteen van plan om zijn eten te betalen. Hij wachtte de bezorger op en bedreigde de jongeman met een stok. Die kon uiteindelijk niet anders dan het eten af te geven zonder daarvoor betaald te worden.

Doodsangsten

De jongeman verwittigde zijn baas en meldde dat hij bedreigd werd en de klant in kwestie niet wou betalen. Dus kwam zijn baas ter plaatse om de klant te overtuigen om toch te betalen voor zijn bestelling. Dat leek aanvankelijk ook te lukken. De vijftiger ging naar binnen en ging daar naar eigen zeggen geld halen. Maar in plaats van met geld, kwam hij met een pistool naar buiten. Hij zette dat tegen het hoofd van de baas van de bezorger. Die stond doodsangsten uit, maar kon uiteindelijk wel - samen met zijn bezorger - ontkomen.

Verboden wapens

De politie werd verwittigd en kon ter plaatse. Zij kenden de man omdat hij bekend stond voor wapenbezit. Hij werd aanvankelijk telefonisch gecontacteerd en overtuigd om zich over te geven. Toen hij buiten kwam, droeg hij volgens verschillende bronnen niets meer dan een trui. De man werd in de boeien geslagen en de politie ging binnen een kijkje brengen. Daar ontdekten ze het pistool in kwestie. Het bleek om een alarmpistool te gaan. En de agenten troffen er ook nog andere verboden wapens aan.

De vijftiger werd opgepakt en verhoord. Het parket besliste om hem voor de onderzoeksrechter te leiden. Die hield de man uiteindelijk aan op. Hij zal eerstdaags voor de raadkamer in Brugge verschijnen. Die zal dan beslissen of hij een maand langer in de cel moet blijven of niet. Bij het Brugse parket wenst men niet op de feiten te reageren.