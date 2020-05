Geen volkstoeloop, wel opvallend meer volk aan de kust: “Drukke winkelstraat moest worden afgesloten, sommigen scholden de politie uit”

Prachtig zomerweer, een verlengd weekend en een crisis die stilaan ten einde loopt: een volkstoeloop aan zee stond in de sterren geschreven. Corona? Het leek dit weekend definitief verleden tijd. In verschillende kustgemeenten was het alle hens aan dek. Blankenberge sprong er uit: daar moest een drukke winkelstraat een klein kwartier afgesloten worden omdat er te veel volk was.