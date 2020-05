Peuter aangereden in Schaarbeek: bestuurder al over twee weken voor correctionele rechtbank

Brussel / Schaarbeek - De bestuurder die vrijdagavond in Schaarbeek een kind van 2 jaar aangereden heeft, moet op 19 juni voor de correctionele rechtbank verschijnen. Dat heeft een woordvoerder van het Brusselse parket zondag gezegd. Het kind werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat de bestuurder wou vluchten, maar werd tegengehouden door buurtbewoners. De politie pakte de man op en droeg hem over aan het parket. De man kreeg een dagvaarding om voor de strafrechtbank te verschijnen.

Beelden van bewakingscamera’s in de buurt zullen worden onderzocht om de omstandigheden van het ongeval te achterhalen. Volgens buurtbewoners racen in de buurt regelmatig auto’s met elkaar, maar niets wijst er voorlopig op dat dit vrijdagavond het geval was, aldus het parket.