De grootste misstap ooit? Hoe Real Madrid de kans liet liggen om Robert Lewandowski voor ‘slechts’ 20 miljoen euro op te pikken

Met zijn 42ste en 43ste doelpunt van het seizoen – alle competities samen – zit Robert “Lewangoalski” op recordkoers. De Pool kan niet stoppen met scoren en maakt van Bayern München niet alleen de gedoodverfde titelwinnaar in Duitsland, de Beiers zijn ook topfavoriet voor Champions League-winst. In Madrid hebben ze spijt dat ze in 2014 nalieten om een clausule in zijn contract bij Dortmund te activeren en hem voor 20 miljoen euro op te pikken.