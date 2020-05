Reconstructie van het laatste halfuur van het leven van George Floyd: “Alles begon met een briefje van 20 dollar”

Uit getuigenissen en officiële verslagen blijkt nu hoe het laatste halfuur verliep in het leven van George Floyd, de zwarte Amerikaan die omkwam na geweld van een blanke agent. Alles begon met een briefje van 20 dollar.

Op 25 mei iets voor 20 uur loopt George Floyd (44) binnen in Cup Foods, een kruidenier in Minneapolis. Hij koopt er een pakje sigaretten en betaalt met een briefje van 20 dollar. Vals, denkt de man achter de kassa. De tiener belt daarop om één na acht - geheel volgens de voorschriften van zijn werkgever - de politie. Hij zegt de Floyd de sigaretten niet wil teruggeven. Volgens de jongeman is Floyd “dronken” en “heeft hij zichzelf niet onder controle”, zo blijkt uit een politierapport.

De toestand in de winkel had al anders kunnen verlopen, mocht de eigenaar van de zaak aanwezig geweest zijn. Want Mike Abumayalleh kende George Floyd - een vaste klant - erg goed. Hij kent Floyd als “een vriendelijk man die nooit voor problemen zorgt”.

LEES OOK. Hoe de rellen in de VS de wereldvrede in gevaar brengen (+)

Maar om 20.08 uur komt een eerste politieploeg ter plaatse. Op dat moment was Floyd ingestapt in een geparkeerde wagen bij twee andere mensen. Eén van de agenten trok op dat moment zijn wapen terwijl hij de wagen naderde terwijl hij Floyd opdroeg z’n handen omhoog te houden. Het is niet duidelijk waarom de agent op dat moment al zijn wapen trok. De agent haalde daarop Floyd uit de wagen. Toen verzette Floyd zich actief tegen het handboeien, klinkt het in een verslag.

Dat lukte uiteindelijk en vanaf dat moment werkte Floyd wel mee met de agent. Hij las hem zijn rechten en vertelde hem dat hij opgepakt werd voor valsmunterij. Op het moment dat Floyd in de wagen moet stappen, ontstaat er een problematische situatie. “Rond 20.14 uur verstijft mijnheer Floyd”, klinkt het in het rapport van de aanklagers. “Hij valt op de grond en zegt dat hij last heeft van claustrofobie.

Politie-agent Derek Chauvin. Foto: RR

Net op dat moment komt politie-agent Derek Chauvin aan. Hij en andere agenten proberen George Floyd terug in de politiewagen te krijgen. Maar om 20.19 uur trekt Chauvin Floyd terug uit de passagiersstoel en drukt hem op de grond. De man ligt met handboeien aan met zijn gezicht naar beneden. Vanaf dan beginnen verscheidene omstanders te filmen.

LEES OOK. Rellen in VS lopen totaal uit de hand: politiewagens rijden betogers omver in New York, man die winkel verdedigt in coma geslagen in Dallas

De agent duwt Floyd verder tegen de grond en plaatst zijn linkerknie tussen zijn hoofd en nek. “Ik kan niet ademen”, zegt Floyd verschillende keren. Hij roept om zijn moeder en smeekt “alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft.”

Die situatie duurt exact acht minuten en 46 seconden. Maar al na 6 minuten verliest Floyd het bewustzijn. Op de video’s is duidelijk te zien hoe omstanders dan al vragen aan de agenten om de hartslag van Floyd te controleren. Eén van de andere agenten checkt de rechterpols, maar “kon er geen vinden”. Toch doen de agenten niets.

Om 20.27 uur laat Chauvin zijn greep los. George Floyd is beweginsloos en wordt met een ziekenwagen weggebracht. Een uur later wordt hij in het ziekenhuis doodverklaard.