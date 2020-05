Overlijden George Floyd: ook protesten in Londen en Berlijn

Honderden mensen hebben geprotesteerd in Londen en Berlijn uit solidariteit met de protesten in de VS na de dood van de 44-jarige George Floyd.

De betogers knielden neer op Trafalgar Square in Londen, terwijl ze “No justice, no peace” (Geen rechtvaardigheid, geen vrede) scandeerden. Vervolgens stapten ze via het Britse parlement naar de Amerikaanse ambassade.

Een gelijkaardige betoging vond plaats voor de Amerikaanse ambassade in Berlijn. Ze droegen posters met de boodschap “Justice for George Floyd” (Gerechtigheid voor George Floyd) en “Stop killing us” (Stop met ons te vermoorden).

De dood van George Floyd na zijn arrestatie maandag heeft geleid tot een golf van protesten in de VS.