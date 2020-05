Samen tegen racisme: doelpuntenmakers Thuram en Sancho eren George Floyd in de Bundesliga

De pinksterspeeldag van de Bundesliga staat dit weekend in het teken van George Floyd en de strijd tegen racisme. Gladbach-spits Marcus Thuram en Dortmund-aanvaller Jadon Sancho droegen doelpunten op aan de zwarte Amerikaan die stierf na gewelddadig politieoptreden.

Marcus Thuram, de zoon van ex-international Lilian Thuram, scoorde zondag twee keer voor Borussia Mönchengladbach tegen Union Berlijn (4-1) . Na zijn doelpunten ging hij op één knie zitten, een verwijzing naar de manier waarop de Amerikaan George Floyd de verstikkingsdood stierf.

✊ | Marcus Thuram pose un genou au sol comme Colin Kaepernick apres son goal contre l’Union Berlin. Un geste fort ! 👏🏿👏 #BlackLivesMatter pic.twitter.com/Nhf9LmTgBC — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 31, 2020

Later op pinksterzondag deed ook Dortmund-aanvaller Jadon Sancho zijn bijdrage. De 20-jarige Engelsman, zoon van ouders uit Trinidad en Tobago, scoorde de 0-2 op Paderborn en trok bij het vieren zijn shirt uit. Daaronder had hij met zwarte letters “Justice for George” op een geel shirt geschilderd. Sancho kreeg geel voor zijn steunbetuiging.

RESPECT | Jadon Sancho met een sterke boodschap voor de wereld. ✊🏽 #BlackLivesMatter#SCPBVB 🇩🇪 pic.twitter.com/pEf0IAW1ZM — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 31, 2020

Zaterdag al had de Amerikaanse Schalke-speler Weston McKennie een eerbetoon aan George Floyd gebracht. De 21-jarige middenvelder speelde de wedstrijd tegen Werder Bremen met een armband waarop “justice for George” stond.

“Het voelt goed om mijn podium te gebruiken om de aandacht te trekken op een probleem dat al te lang bestaat”, schreef McKennie na afloop het sociale netwerk Twitter. “We moeten uitkomen voor wat we geloven en ik geloof dat het tijd is dat we worden gehoord.”

Marcus Thurams vader Lilian, recordinternational van Frankrijk, heeft van de strijd van racisme een levensdoel gemaakt. Eerder spraken ook Amerikaanse sportvedetten als LeBron James (NBA basketbal) en Coco Gauff (tennis) hun steun voor de campagne “justice for George” uit.