Dortmund-Belgen Thorgan Hazard en Axel Witsel vallen op in ruime zege tegen rode lantaarn Paderborn

Borussia Dortmund heeft zich herpakt na de nederlaag tegen Bayern met een 1-6-zege op Paderborn. Thorgan Hazard verving de geblesseerde Noor Erling Haaland in de spits en overtuigde met een goal en een assist. Ook Axel Witsel pikte op het einde nog z’n assist mee.

Nee, Borussia Dortmund hangt niet af van de goals van Erling Haaland. De Noor speelde een teleurstellende wedstrijd tegen Bayern München en viel tot overmaat van ramp geblesseerd uit. Zonder Haaland koos coach Lucien Favre voor Thorgan Hazard als diepe spits. Na een moeizame eerste helft, waarin Hazard slechts één keer kon dreigen, maakte de Rode Duivel het verschil na rust. Eerst door de score te openen, daarna door de assist aan te leveren voor het beslissende derde doelpunt.

Thorgan “Haaland” Hazard

“Haaland” Hazard had net na rust een grote kans gemist, toen Emre Can kon doorgaan langs de achterlijn. Paderborn-doelman Ziegerle kreeg zijn schot niet geklemd, Hazard was goed gevolgd om de 0-1 te scoren.

Minuten later maakte Jadon Sancho er op aangeven van Julian Brandt 0-2 van. De Engelsman weigerde uitbundig te juichen, maar trok zijn shirt uit om een boodschap met de wereld te delen: “Justice for George”, de Amerikaanse man die stierf na gewelddadig politieoptreden in Minneapolis. Sancho kreeg geel voor zijn steunbetuiging.

RESPECT | Jadon Sancho met een sterke boodschap voor de wereld. ✊🏽 #BlackLivesMatter#SCPBVB 🇩🇪 pic.twitter.com/pEf0IAW1ZM — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 31, 2020

LEES OOK. Samen tegen racisme: doelpuntenmakers Thuram en Sancho eren George Floyd in de Bundesliga

Hattrickheld Sancho

Paderborn scoorde via penalty de aansluitingstreffer, maar opnieuw maakte Thorgan Hazard het verschil. Deze keer in de rol van aangever. Hij ging door op links en zette voor tot bij Sancho, die zijn tweede van de avond scoorde. In het slot zette Hakimi de 1-4 op het scorebord, ook invaller Axel Witsel viel op met een assist voor de 1-5 van Schmelzer.

Sancho kroonde zich uiteindelijk nog tot hattrickheld en zette de zware 1-6 eindscore op het bord. Door de zege blijft de kloof met Bayern München zeven punten. De Rekordmeister haalde zaterdag met 5-0 uit tegen Fortuna Düsseldorf.