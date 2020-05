President Trump: “VS zullen ANTIFA op lijst zetten van terreurorganisaties”

De Amerikaanse regering zal de ANTIFA-beweging, een militant antifascistisch netwerk, in de VS op de lijst zetten van terreurorganisaties. Dat heeft president Donald Trump zondag op Twitter gezegd. Hij gaf geen verdere details. De beweging kent geen echte organisatiestructuur en hoe dit in de praktijk dan zou moeten werken, is voorlopig niet duidelijk.

De demarche van Trump komt er te midden van protesten over de dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd, die eerder op de week bij een brutaal politieoptreden in de grootstad Minneapolis het leven liet. De president verklaarde dit weekend dat de onlusten in zijn land de schuld zijn van “radicaal linkse” betogers, maar leverde daarvoor geen bewijzen.

In augustus had Trump ook al eens gezegd dat hij ANTIFA wilde uitroepen tot een terreurorganisatie.