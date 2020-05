Politie verbiedt ‘Black Lives Matter’ betoging in Brussel

Brussel - De Belgische ‘Black Lives Matter’ betoging in Brussel gaat maandag niet door. Dat hebben de organisatoren zelf aangekondigd op sociale media, na contact met de Brusselse politie.

Op sociale media werd zondag opgeroepen om een vreedzame betoging door de straten van Brussel te houden. De initiatiefnemers vroegen mensen om maandagmiddag om 13.30 uur te verzamelen op het Muntplein. De organisatoren noemen zichzelf ‘Black Lives Matter Belgium’, en bestaan naar eigen zeggen uit “vier zwarte vrouwen”.

Ze beloofden dat er rekening zou gehouden worden met de coronamaatregelen, en ze vroegen iedereen om een mondmasker te dragen. Op Facebook gaven ze toe dat de betoging niet aangevraagd was. “Maar we zagen dat veel mensen in dit land betoogden voor katje Lee. Dan mag opkomen voor de mensenrechten ook geen bezwaar zijn.”

Voor alle duidelijkheid, MORGEN zal de betoging niet plaatsnemen. Er wordt een andere datum voorzien. #BLMBelgium https://t.co/IA3pzBjad7 — #BLMBELGIUM (@blmbelgium) May 31, 2020

De organisatoren laten nu weten dat de betoging morgen toch niet doorgaat, en ze bieden hun excuses aan.

Ze deelden ook een e-mail hierover van de Brusselse politie: “Gezien de in voege zijnde COVID maatregelen, kan uw betoging NIET worden toegelaten.”

De politie belooft in het bericht samen met de organisatoren te zullen zoeken naar een manier om hun boodschap uit te brengen.