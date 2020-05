Van touwen tot cabriocabines, zo kan je deze zomer aan de Belgische stranden zonnekloppen

Oostende / Blankenberge / De Panne / Koksijde / Nieuwpoort / Bredene -

Touwen in De Panne, reservaties in Oostende, tienduizend man in Blankenberge. Elke kustgemeente heeft zijn eigen systeempje opgezet om de stranden zo te organiseren dat enige zandplezier toch nog kan in tijden van social distancing.