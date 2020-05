Minstens negen doden bij onweer in El Salvador

In El Salvador zijn bij zwaar onweer minstens negen mensen om het leven gekomen. Zowat 900 gezinnen zijn dakloos geworden. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Mario Durán, zondag gezegd. “De situatie is heel ernstig. We moeten samenwerken om de levens van Salvadoranen te redden”, klonk het. President Nayib Bukele heeft inmiddels voor vijftien dagen de noodtoestand uitgeroepen in het land.

Kort voordien had de eerste tropenstorm, Amanda, van het huidige orkaanseizoen in de Stille Oceaan de kust van El Salvador bereikt. Dat ging gepaard met hevige regenbuien. Amanda zwakte inmiddels af tot een tropische depressie. Volgens het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum (NHC) zal Amanda de komende dagen ook zware regenval veroorzaken in Guatemala, Honduras en het zuiden van Mexico.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP