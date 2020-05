La Liga is terug op 11 juni: Mallorca-Barcelona en Real Madrid-Eibar zijn de blikvangers van speeldag 28

De Spaanse profliga heeft het speelschema van de komende speeldagen in La Liga bekendgemaakt. In het weekend van 11-12-13 juni gaat de competitie opnieuw officieel van start. Er staan nog 11 speeldagen op het menu, op 19 juli kennen we de nieuwe Spaanse landskampioen.

Stadsrivalen Sevilla en Betis bijten de spits af op 11 juni (22.00u), later dat weekend komen met Mallorca-Barcelona (13 juni, 22u), Real Madrid-Eibar (14 juni, 19u30) en Athletic Club-Atlético (14 juni, 13u) ook de echte topploegen aan de beurt. De ploeg van Eden Hazard en Thibaut Courtois zal zijn wedstrijden echter spelen in het jeugdstadion van Real Madrid, want Bernabeu wordt momenteel stevig opgeknapt.

De speeldagen volgen elkaar in sneltempo op, waardoor er soms tot twee wedstrijden per week worden afgewerkt. Alle matchen in de Primera Division worden (voorlopig) nog steeds afgewerkt zonder publiek. Barcelona voert het klassement aan, Real Madrid volgt met 2 punten minder. De derde in de stand, Sevilla, volgt al op 11 punten van de leider.

Dit zijn alvast de wedstrijden op speeldag 28 en 29:

SPEELDAG 28

Donderdag 11 juni

22:00 uur. Sevilla-Betis

Vrijdag 12 juni

19.30 uur. Granada-Getafe

22:00 uur: Valencia-Levante

Zaterdag 13 juni

13.00 uur. Espanyol-Alavés

17.00 uur: Celta-Villarreal

19.30 uur. Leganés-Valladolid

22.00 uur: Mallorca-FC Barcelona

Zondag 14 juni

13.00 uur. Athletic Club-Atlético Madrid

19.30 uur: Real Madrid-Eibar

22.00 uur Real Sociedad-Osasuna

SPEELDAG 29

Maandag 15 juni

19.30 uur: Levante-Sevilla

22.00 uur: Betis-Granada

Dinsdag 16 juni

19.30 uur: Getafe-Espanyol

19:30 uur: Villarreal-Mallorca

22:00 uur. FC Barcelona-Leganés

Woensdag 17 juni

19:30 uur. Eibar-Athletic

19.30 uur: Valladolid-Celta

22.00 uur: Osasuna-Atlético Madrid

Donderdag 18 juni:

19.30 uur: Alavés-Real Sociedad

22.00 uur. Real Madrid-Valencia