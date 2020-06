Onrust in VS: tankwagen probeert op betogers in te rijden, rellen, plunderingen en Trump in een bunker

De dood van de zwarte Amerikaan George Floyd bij een hardhandige arrestatie, heeft zondag opnieuw tot zware onrust geleid op talloze plaatsen in de Verenigde Staten.

Bij een protestactie op een snelweg in de Amerikaanse stad Minneapolis is zondag een vrachtwagen ingereden op demonstranten. Op beelden is te zien dat de mensen zich snel uit de voeten maken als een toeterende tankwagen in eerste instantie hard op de menigte komt afrijden. Uiteindelijk stopt het voertuig en wordt het omsingeld door de betogers.

“Zeer verontrustende daden van een vrachtwagenchauffeur op de I-35W, die een menigte vreedzame demonstranten opstookt. De vrachtwagenchauffeur raakte gewond en werd met niet-levensbedreigende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Hij werd gearresteerd. Het lijkt erop dat er geen demonstranten zijn geraakt door de vrachtwagen”, tweette het departement voor openbare veiligheid van de stad. Mogelijk raakte de chauffeur gewond toen actievoerders hem uit de bestuurcabine trokken.

Het departement onderzoekt hoe de tankwagen de snelweg is opgeraakt, aangezien die afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer. Volgens de Minnesota State Patrol leek de actie opzettelijk. De chauffeur wordt beschuldigd van slagen en verwondingen.

A MASSIVE SEMI TRUCK JUST DROVE INTO OUR BLACK LIVES MATTER PROTEST ON THE HIGHWAY pic.twitter.com/par9hA0s2c — rin (@rinokeo) May 31, 2020

Washington: Trump in bunker

In de Amerikaanse hoofdstad Washington DC verzamelden zondagavond honderden mensen voor het Witte Huis, en gooiden verschillende demonstranten flessen water in de richting van de ordediensten. De politie zette onder meer pepperspray in. Later staken actievoerders verkeersborden in brand, en de politie gebruikte onder meer traangas. De spanningen liepen hoog op, met verschillende branden in de straten rond het Witte Huis. Zo moest de brandweer vuur blussen in de kelder van de iconische St John’s Church.

Intussen raakte bekend dat president Donald Trump tijdens protest op vrijdagavond een uur lang plaatsnam in een ondergrondse bunker van het Witte Huis, gewoonlijk gebruikt tegen terreuraanslagen. Hij zou erheen gebracht zijn door de Secret Service. Dat berichtte The New York Times. Trump tweette vrijdagavond dat als betogers over de poorten geraakt waren, ze begroet zouden zijn door “de meest agressieve honden en zwaarste wapens die ik ooit gezien heb”. “Mensen zouden heel zwaar gewond zijn geraakt, op zijn minst.”

Wegens het nieuwe protest in de buurt van het Witte Huis op zondagavond, werd voor zondagnacht een avondklok uitgevaardigd. De National Guard werd daarnaast gevraagd de politie bij te staan.

Ook in tientallen andere steden, waaronder Minneapolis, Los Angeles, Atlanta en Philadelphia werden avondklokken ingesteld in een reactie op de onrust. Er gebeurden tal van arrestaties. In sommige steden, zoals Dallas, werd de noodtoestand uitgeroepen.

One hour to curfew. Flash bangs and huge tear gas deployment. pic.twitter.com/b1GHu0mkfW — Reggie Cecchini (@Cecchini_DC) June 1, 2020

LA: plunderingen

In Santa Monica, een kuststad grenzend aan de stad Los Angeles, werden zondagnamiddag winkels geplunderd tijdens protesten.

Verschillende lokale media publiceerden video’s, waarin te zien was hoe mensen winkels bestormen in een populaire straat in Santa Monica. Actievoerders gooiden ook objecten, waaronder stukken beton, naar de politie, die rubberkogels afvuurde. Betogers maakten daarop barricades uit bouwmateriaal.

In Long Beach, ten zuiden van LA, werden verschillende winkels in een outletcentrum geplunderd en gevandaliseerd.

Ook in het centrum van Los Angeles trokken honderden mensen door de straten.

Philadelphia: politiewagens in brand

In Philadelphia werden twee politiewagens in brand gestoken. Enkele winkels werden geplunderd. Volgens de autoriteiten werden vier wagens in brand gestoken en raakten vijf politieagenten gewond. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. De politie dreef actievoerders uiteen met traangas en rubberkogels. Tientallen relschoppers werden gearresteerd.

New York: auto in brand

Het protest in New York, waar duizenden betogers opkwamen, verliep geruime tijd zonder incidenten, maar zondagavond laat ontstond toch nog onrust. Een auto ging in vlammen op, wat tot chaos leidde. Het kwam ook tot confrontaties tussen betogers en politie toen die laatste het protest wilde uiteendrijven. Een reporter van de Washington Post tweette dat hij gewond raakte door het hardhandige optreden van de politie:

Lost my glasses and my ankle is in searing pain after NYPD hit me in the face multiple times with riot shields and pushed me to the ground. I was backing away as request, with my hands up. My NYPD-issued press badge was clearly visible. I’m just sitting here crying. This sucks. — Tyler Blint- Welsh (@tylergabriel_) June 1, 2020

San Diego: rellen

In de stad San Diego kwam het tot aanvaringen tussen betogers en politie. Volgens de politie werd ze geconfronteerd met een agressieve menigte. Agenten gebruikten traangas.

Bosten: duizenden protesteren

In Boston stapten duizenden betogers vreedzaam door de stad op zondagnamiddag, maar volgens de politie werden ze ’s avonds door sommigen bekogeld met stenen en flessen.

Detroit: traangas

In Detroit zette de politie traangas in op een groep actievoerders die aan het politiekantoor bleven staan na de avondklok.

Portland: vandalisme op politiekantoor

In Portland blokkeerden zo’n 300 mensen het verkeer. Het hoofdkwartier van de politie werd gevandaliseerd.

Atlanta: agenten ontslagen na buitensporig geweld

Twee politieagenten uit Atlanta zijn ontslagen omdat ze buitensporig geweld hebben gebruikt bij de arrestatie van twee studenten tijdens protesten op zaterdagavond.

De burgemeester van Atlanta, Keisha Lance Bottoms, kondigde de ontslagen zondag aan tijdens een persconferentie. “Ik zag een zeer verontrustende video van twee jonge studenten die gisteravond in het centrum van Atlanta waren. Onze agenten maken erg lange dagen, onder een zeer hoge druk. Maar het gebruik van geweld is nooit acceptabel”, zei ze.

Op videobeelden van het incident is te zien hoe een groep politieagenten een studentenkoppel hardhandig uit hun auto sleept. Ze gebruikten een stroomstootwapen bij de man, en boeiden de vrouw met kabelbinders. Het koppel leek zich niet te verzetten tegen de politie.

Bottoms zei ook dat de klacht tegen de vrouw werd ingetrokken en de man inmiddels weer werd vrijgelaten.

Solidariteit

Op verschillende plaatsen toonde de politie haar solidariteit met de betogers. Zo knielden agenten in New York mee tijdens een protestactie.

Broer van George Floyd reageert

Philonise Floyd, de boer van slachtoffer George Floyd, zei zondag aan CNN te denken dat het protest zal voortduren omdat mensen “gewoon gerechtigheid willen nu”. “Ik vroeg iedereen om het vreedzaam te doen, maar we willen gerechtigheid en dat is de reden dat ze zich nu uitwerken. Zwarte mensen worden nu al lang gedood, mensen zijn het gewoon moe. Afrikaans-Amerikanen willen opkomen voor wat juist is.”

Derek Chauvin, de intussen ontslagen politieagent die op de nek van George Floyd bleef zitten zelfs nadat hij het bewustzijn verloor, moet maandagmiddag voor een rechter verschijnen. Hij wordt beschuldigd van moord.