Washington stuurt 2 miljoen dosissen hydroxychloroquine naar Brazilië

De Verenigde Staten hebben twee miljoen dosissen hydroxychloroquine geleverd aan Brazilië om het coronavirus te bestrijden, zo heeft het Witte Huis zondag aangekondigd. Het gebruik van het malariamedicijn om Covid-19 te behandelen is omstreden.

“De Amerikaanse en Braziliaanse bevolking zijn solidair in de strijd tegen het coronavirus. Als bewijs van deze solidariteit kondigen we vandaag aan dat de Amerikaanse regering twee miljoen dosissen hydroxychloroquine heeft geleverd aan de bevolking van Brazilië”, aldus de Amerikaanse regering in een mededeling.

De hydroxychloroquine “zal op een preventieve manier gebruikt worden, om het verplegend personeel, de dokters en gezondheidswerkers te beschermen tegen het virus. Het zal ook gebruikt worden om de besmette Brazilianen te verzorgen”, klonk het nog.

President Donald Trump zei een paar weken geleden dat hij zelf preventief hydroxychloroquine nam gedurende twee weken, tegen de aanbevelingen van de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten in.

Het Witte Huis kondigde zondag ook aan dat de twee landen gaan samenwerken op het vlak van klinische onderzoeken. Die moeten helpen om “de veiligheid en werkzaamheid van het gebruik van hydroxychloroquine ter preventie en vroegtijdige behandeling van het coronavirus verder te beoordelen”.

Hydroxychloroquine wordt al lange tijd gebruikt tegen malaria, maar geen enkel ernstig onderzoek kon de mogelijke werkzaamheid ervan tegen het coronavirus aantonen. Het Britse medische vakblad The Lancet publiceerde onlangs een studie over de gevaarlijke cardiovasculaire bijwerkingen van het geneesmiddel. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) besliste naar aanleiding daarvan om de klinische tests met hydroxycholoroquine stop te zetten.

