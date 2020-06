Belgen toch welkom in Kroatië mits ze relevante documenten kunnen voorleggen

Belgische toeristen zijn wel degelijk welkom in Kroatië, op voorwaarde dat ze enkele relevante documenten kunnen voorleggen aan de Kroatische grenspolitie. Dat meldt de Kroatische dienst voor Toerisme nadat daar eerder deze week verwarring over was ontstaan. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt, maar wijst erop dat België zelf nog steeds alle niet-essentiële reizen naar het buitenland verbiedt.

De Kroatische overheid opende donderdag de landsgrenzen voor tien landen met eenzelfde epidemiologische situatie als Kroatië. Zij kunnen opnieuw reizen zoals voor de coronapandemie zonder een reden op te geven en zonder extra bewijzen voor te leggen. België staat niet in dat lijstje, in tegenstelling tot onder andere Duitsland, Slovenië en Oostenrijk.

“Wij wachten nog op positief reisadvies en groen licht van de Belgische regering, maar zodra dat er is, zijn ook Belgische reizigers welkom in Kroatië”, zegt Ivan Novak, de directeur van de Kroatische nationale dienst voor toerisme in België. “Wel moeten ze kunnen aantonen dat ze bijvoorbeeld een reservering hebben bij een hotel of vakantiewoning.”

Voorts worden reizigers verzocht om zich vooraf in te schrijven via www.entercroatia.mup.hr om een lange wachttijd aan de grens te voorkomen en adviseert de Kroatische overheid om de opgelegde sanitaire en social distancingmaatregelen na te leven.