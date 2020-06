“Voorrangsregel voor Vlaamse Rand is pure symboolpolitiek”

Brussel - Het aandeel kinderen uit Wallonië dat school loopt in de Vlaamse Rand is erg beperkt en is de voorbije tien jaar ook helemaal niet significant gestegen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Stijn Bex (Groen) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Onderwijs en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA). De plannen van minister Weyts om een voorrangsregeling uit te werken voor Vlaamse leerlingen zijn volgens Bex dan ook een voorbeeld van “pure symboolpolitiek”.

Minister van Onderwijs en Vlaamse Rand Weyts kondigde in het verleden aan dat hij wil onderzoeken of er in de Vlaamse Rand een voorrangsregel kan worden ingevoerd. De minister wil Vlaamse kinderen voorrang geven ten opzichte van leerlingen uit het Waals gewest. Eerder probeerde ook voormalig minister van Onderwijs Hilde Crevits een voorrangsregeling voor Nederlandstaligen in de Vlaamse Rand uit te werken, maar dat bleek juridisch niet mogelijk.

Volgens Weyts is niet alleen de instroom van Franstalige leerlingen uit Brussel, maar ook van leerlingen uit het Waalse Gewest de afgelopen 10 jaar sterk gestegen en zouden, indien die trend zich voortzet, inwoners uit de Rand zelf geen plaats meer vinden in de scholen in hun regio.

“Inefficiënt”

Maar uit cijfers die Groen-parlementslid Stijn Bex opvroeg, blijkt dat het aantal leerlingen uit Wallonië beperkt blijft tot 2,5 à 3 procent en dat dat aandeel de voorbije tien jaar niet is gestegen. Bovendien komt een op de drie van die Waalse leerlingen uit een gezin waar minstens één ouder Nederlandstalig is. En slechts elf kleuterscholen (op 128), negen lagere scholen (op 126) en twee secundaire scholen (op 45) in de Vlaamse Rand hebben meer dan 10 procent leerlingen die afkomstig zijn uit Wallonië.

“De instroom van leerlingen uit Waals-Brabant in Vlaamse scholen is de voorbije jaren dus amper gestegen”, zegt Bex. Hij roept minister Weyts daarom op “geen tijd te verspillen aan een inefficiënte voorrangsregel”.

“Het capaciteitsprobleem in de rand én in Brussel ligt niet aan de Waalse kinderen”, aldus Bex. “Er hebben zich meer leerlingen aangemeld dan ooit, maar in het secundair is er voor 435 leerlingen geen plaats en in het basisonderwijs zelfs voor 4.000 leerlingen. Minister Weyts kan dat probleem alleen oplossen door extra scholen te bouwen. Groen roept de minister op om investeringen in scholenbouw te verhogen en te versnellen.”