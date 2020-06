Tropische storm Amanda eist 14 doden in El Salvador en Guatemala

Tropische storm Amanda, de eerste van het huidige orkaanseizoen in de Stille Oceaan, heeft zondag lelijk huisgehouden in Guatemala en El Salvador. Het natuurgeweld kostte al het leven aan minstens 14 mensen. In El Salvador werd voor 15 dagen de noodtoestand afgekondigd.

De doden vielen allemaal in El Salvador. Tien personen overleden in en rond de hoofdstad San Salvador en drie andere mensen, leden van hetzelfde gezin, kwamen om in San Juan Opico. Over het 14de slachtoffer werden geen gegevens bekendgemaakt. Voorts zou er ook een vermiste zijn.

In San Salvador zochten minstens 4.200 mensen noodgedwongen hun toevlucht tot schuilplaatsen die door de civiele bescherming waren ingericht, nadat ze door de storm dakloos waren geworden of werden geëvacueerd. Het land wordt zwaar geteisterd door overstromingen en aardverschuivingen en op heel wat plekken is de elektriciteit uitgevallen. Bovendien wordt in de loop van de komende uren nog meer regen verwacht.