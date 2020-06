De Braziliaanse Ronaldo zet een Belg in zijn top vijf met beste voetballers: “Maar Messi is natuurlijk de nummer één”

In een interview met de Spaanse krant AS heeft Ronaldo - de Braziliaanse - zijn vijf beste voetballers van het moment opgelijst. Daarbij één Belg: Eden Hazard.

Volgens de ex-wereldkampioen en voormalige speler van onder andere Real Madrid is er maar één speler die er echt bovenuit steekt. “Lionel Messi, natuurlijk. Hij is de nummer één. Het zal nog twintig of dertig jaar duren vooraleer we een gelijkaardig talent zullen tegenkomen. Daarnaast ben ik een fan van Mo Salah, Eden Hazard, Neymar - die ik enorm graag zie spelen - en natuurlijk Kylian Mbappé.”

Lof voor de kapitein van de Rode Duivels dus. Al ziet Ronaldo zelf vooral veel gelijkenissen met Mbappé, de ster van PSG. “Hij lijkt op mij, heeft enorm veel snelheid, werkt goed af, heeft geweldige bewegingen en is quasi tweevoetig. We zijn echt te vergelijken met elkaar, maar ik hou daar eigenlijk niet zo van. Zeker niet van spelers van verschillende generaties.”

Wie het nog niet was opgevallen, Ronaldo heeft geen plaats in zijn top vijf voor zijn naamgenoot Cristiano Ronaldo...