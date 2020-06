Indonesische man bestormt politiekantoor en steekt agent dood met zwaard, dader doodgeschoten

In de Indonesische provincie Zuid-Kalimantan heeft een vermoedelijke militant van Islamitische Staat maandag een politiekantoor bestormd en een agent met een Japans zwaard om het leven gebracht. Hij werd daarop zelf doodgeschoten, zo meldt de politie.

Net voor hij het politiekantoor aanviel, had de man al een politiewagen in brand gestoken. Bij het incident raakte ook een agent gewond. De dader werd door de politie neergeschoten, en bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. In een tas van de aanvaller vonden de agenten nadien een vlag met daarop het symbool van IS.

Sinds 2000 werd Indonesië al verschillende malen opgeschrikt door terreuraanslagen. De meest recente aanvallen worden meestal toegeschreven aan militanten die banden hebben met IS.