Hoe een politie-inval in Nederland en een Italiaans voetbaldrama ook een Belgische link hebben: “Sloeg in als een bom”

Livorno speelde voor het laatst in de Serie A in het seizoen 2013-2014. Foto: Photo News

Vorige week werden tientallen agenten opgetrommeld om een pand op een bedrijventerrein in Alblasserdam, vlakbij Rotterdam, binnenstebuiten te keren. Bij de actie werden ook een geld- en een drugshond ingezet. Na afloop werd Majd Yousif van Share’ngo opgepakt. Een man met een voetbaldroom en een link naar ons land.

Share’ngo vestigde zich drie jaar geleden met het doel Nederland enthousiast te maken voor opvallende gele huurauto’s, die onder meer in Rotterdam rondrijden. Het bedrijf had op dat moment in China al 145.000 en in Italië 3.500 elektrische voertuigen in verhuur.

Maar aan de opmars van het bedrijf lijkt nu een einde te zijn gekomen. Algemeen directeur Yousif werd aangehouden op verdenking van het witwassen van geld.

Werknemers van bedrijven in de buurt van het hoofdkantoor van de autoverhuurder reageerden niet verrast. “Eind vorig jaar werden er plotseling peperdure auto’s zoals een Lamborghini, Rolls Royce en McLaren gestald”, wist een van hen te vertellen aan De Telegraaf. “De directeur deelde ook regelmatig whisky en enorme sigaren uit”, vulde een ander aan.

Livorno

Yousif stond net voor het uitbreken van de coronacrisis op het punt de noodlijdende Italiaanse voetbalclub Livorno, die uitkomt in de Serie B, voor twee miljoen euro over te nemen. Op zich al eigenaardig, want wat moet een Nederlander van Libanese afkomst met een Italiaanse tweedeklasser?

“De komst van Yousif, die grote plannen had met de club, kwam als geroepen”, aldus journalist Jurriaan van Wessem bij Het Algemeen Dagblad. “Ik zie de beelden van zijn presentatie begin dit jaar nog zo voor me, Yousif poserend voor een dure limousine. Aan deze Nederlander hebben we een goeie, dachten ze in Livorno.”

Tot de inval van vorige week dus. “Er is van alles in beslag genomen: wapens, horloges, dure auto’s. Het bevestigde het rare gevoel dat ik bij hem had. Hij had namelijk nooit een bankgarantie afgegeven. Je voelde dat er iets niet klopte. Het nieuws van zijn arrestatie sloeg bij Livorno in als een bom. Geen geld, geen voorzitter, geen eigenaar. De club, nu al troosteloos hekkensluiter in de Serie B, is ten dode opgeschreven.”

Yousif reageerde vrij snel op z’n arrestatie. “Ik ben onschuldig en ik wil iedereen geruststellen. Binnenkort hoop ik de overname van de club af te ronden. Nederland is zeker geen bananenrepubliek en ik heb alle vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat. Er is niks veranderd. Er is sprake van een misverstand. Ik heb grote plannen met Livorno. We gaan samen mooie dingen meemaken. Ik hoop volgende week alle aandelen van de club over te nemen.”

Majd #Yousif bevestigt in @iltirreno dat hij was aangehouden maar laat weten nog altijd de voetbalclub @LivornoCalcio te willen overnemen. Het blijft onduidelijk hoe hij dat wil doen zonder paspoort. Hij lijkt in Italië de indruk te wekken dat er sprake is van een misverstand. — Jurriaan van Wessem (@JurrVanWessem) May 31, 2020

Ereconsul

Opvallend is ook dat er een Belgische link bestaat bij Yousif. De Libanese Nederlander is namelijk ereconsul voor Mongolië in ons land. Hoe of waarom? Dat is een raadsel. Die titel is voornamelijk protocollair, maar er zijn wel diplomatieke voordelen zoals immuniteit. Dat wist ook Boris Becker toen hij twee jaar geleden de functie (van de Centraal Afrikaanse Republiek) inriep als bescherming tegen een faillissement in Engeland. Mogelijk was dat ook de drijfveer van Yousif.