Verwoestende huisbrand in Overijse: bewoner vermist

Overijse - In de Hoeilaartsesteenweg in Overijse is maandagochtend iets na 7 uur een verwoestende brand uitgebroken. Toen de brandweer aankwam, was het dak en twee zijgevels al ingestort. Ze startten meteen de bluswerken, maar van de woning bleef niet meer over dan de voorgevel. Die zal afgebroken moeten worden.

Momenteel zijn brandweer en politie nog volop op zoek naar mogelijke slachtoffers. De dochter des huizes was op het moment van de brand niet in de woning aanwezig. De vader - een 60-jarige - is voorlopig echter spoorloos. Zijn auto stond thuis, dus de kans is groot dat hij thuis was en nog onder het puin ligt.

De politie heeft onder andere een lijkenhond en graafmachines opgeroepen om naar het mogelijke slachtoffer te zoeken