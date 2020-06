Interactieve kaart ontwart het kluwen: waar kan je deze zomer op vakantie?

We zullen deze zomer misschien niet eender waar naartoe kunnen gaan, maar reizen zal wel mogelijk zijn. Maar weet je weg maar eens te vinden tussen al die reisadviezen. Daarom lanceert Neckerman een interactieve kaart die per land de veiligheidsmaatregelen toont, en laat zien of Belgen er welkom zijn of niet.

“Als reisorganisatie willen we de Belg niet in het blinde weg op vakantie laten vertrekken. Via onze interactieve kaart kan de Belgische toerist dagelijks volgen wat wel en niet kan. Maar eerst kijken we met z’n allen reikhalzend uit naar wat de Nationale Veiligheidsraad woensdag beslist rond vakanties in het buitenland”, aldus woordvoerster Leen Segers.

Lawine aan reisadviezen

Neckermann verwacht dat veel landen in juni het reisadvies voor buitenlandse toeristen zullen aanpassen. Om die lawine aan reisadviezen overzichtelijk te houden voor de Belgische toerist houdt Neckermann op een interactieve kaart bij welke landen open zijn voor reizigers (groen) en welke bestemmingen hun grenzen nog gesloten houden (rood). Landen waar het nog onduidelijk is welk reisadvies er geldt, kleuren grijs.

Bekijk de kaart hier.

Leen Segers van Neckermann: “Als een land zijn reisadvies wijzigt, zal dit meteen op onze kaart te zien zijn. Handig voor de vakantiegangers die op die manier niet zelf alle afzonderlijke reisadviezen hoeven samen te puzzelen om te weten of ze naar hun favoriete vakantiebestemming kunnen.”

Mag je naar een zwembad of niet?

Behalve naar welke landen we wel of niet op vakantie kunnen, wil Neckermann de Belgische toerist de komende maanden ook blijven informeren over de verschillende veiligheidsmaatregelen per vakantiebestemming. De voorzorgsmaatregelen zullen per land ongetwijfeld variëren. Ook de adviezen van de Belgische Ministeries van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken houdt de reisorganisatie overzichtelijk bij op de website.

“De Belgische toerist wil niet alleen weten naar waar hij op vakantie kan, maar ook onder welke omstandigheden. Mag je in Frankrijk deze zomervakantie bijvoorbeeld naar een zwembad of niet? En is dat dan in een zwembad binnen of buiten? Als reisorganisatie doen we er alles aan om in deze bijzondere tijden de vakantiebeleving van de Belg zo aangenaam en veilig mogelijk te maken.”