Twee gewonden en vijf arrestaties bij grote vechtpartij in Gent

Gent - In Gent heeft in de nacht van zondag op maandag een grote vechtpartij plaatsgevonden. Twee mensen, onder wie een agent, raakten gewond. Er werden vijf mensen gearresteerd. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

De vechtpartij vond plaats in de Lambert Queteletstraat. Er was sprake van veel omstaanders, het parket spreekt over zo’n 15 personen. Een dame raakte gewond en een agent raakte licht gewond na een weerspannige arrestatie. Wat de precieze aanleiding was voor de vechtpartij, is niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak.