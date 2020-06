Dierenrechtenactivisten blokkeren ingang Zoo van Antwerpen

Dierenrechtenorganisatie Animal Resistance heeft maandagmorgen actiegevoerd aan de poorten van de Antwerpse Zoo. Vier activisten verkleed in dierenpakken zaten met hun arm bevestigd in betonnen boxen en een vijfde zat opgesloten in een kooi. Anderen hielden borden vast met dierenfoto’s en slogans als ‘Help mij, boycot de zoo’. Animal Resistance vindt niet dat dieren in gevangenschap moeten leven en eist de sluiting van alle dierentuinen in België. Vijf activisten werden bestuurlijk aangehouden.

De dierenrechtenorganisatie koos 1 juni uit voor haar actie, omdat vele dierentuinen dan weer opengaan voor het grote publiek. “Iedereen komt stilletjes aan uit lockdown, maar de dieren brengen hun hele leven in lockdown door. We hopen dat mensen nu beter begrijpen wat dit voor de dieren betekent, aangezien zij heel hun leven achter tralies doorbrengen”, zegt Veronique Van Buynder, woordvoerster van Animal Resistance.

De organisatie heeft drie duidelijke eisen. Ze willen een statement van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) over de toekomst van dierentuinen, de sluiting van alle dierentuinen in België en een overschakeling van subsidies naar conservatie- en rehabilitatieprojecten. “Dierentuinen zijn niet meer van deze tijd. Er is al een uitdoofscenario voor de dolfinaria, het is tijd dat ook dierentuinen verdwijnen”, zegt Van Buynder.

Dat dierentuinen nuttig zijn voor conservatie en educatie noemt Animal Resistance “drogredenen” en “marketing”. “De meeste van de dieren in een dierentuin zijn niet bedreigd. Diegene die wel bedreigd zijn en waarvoor een kweekprogramma is, zullen hoogstwaarschijnlijk nooit in het wild worden uitgezet. Ook qua educatie is een zoo overbodig. Vraag een kind wat hij over dinosauriërs weet en hij zal je verbazen met zijn kennis”, stelt Veronique Van Buynder.

De bezoekers van de Zoo ondervonden geen hinder van de actie. De politie kwam ter plaatse en ging met de activisten in dialoog. “Het overgrote deel koos er daarna voor om de actie te beëindigen. Vijf diehards zijn bestuurlijk aangehouden. Zij mogen zich aan een GAS-boete verwachten voor het schenden van het verbod op samenscholingen in het kader van de coronamaatregelen. Er zal ook een proces-verbaal worden opgesteld, omdat er geen toelating was voor de manifestatie. Ook de kosten van de politie worden mogelijk op de activisten verhaald”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom.

Zo moest het gespecialiseerde Lock On-team van de federale politie vanuit Brussel naar Antwerpen komen voor de vier diehards die aan de betonnen boxen vastzaten. Toen het team ter plaatse kwam, wisten de activisten zichzelf toch te bevrijden. Ze werden daarna samen met de persoon uit de kooi overgebracht naar het politiekantoor op de Noorderlaan.