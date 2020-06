China stookt gemoederen nog wat op: “Racisme is chronische ziekte in VS”

China heeft maandag in een reactie op de huidige rassenprotesten in de Verenigde Staten fel uitgehaald naar Washington. Zo noemde Peking het racisme in de VS een “chronische ziekte” en vroegen de Chinezen zich af of ze zich nu ook moeten verheugen over het geweld van de demonstranten zoals de VS dat indertijd volgens hen deden naar aanleiding van de gewelddadige protesten in Hongkong van vorig jaar.