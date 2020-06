Premier Wilmès over prins Joachim: “Case closed”

Premier Sophie Wilmès (MR) neemt genoegen met de excuses van prins Joachim. “Case closed.” De 28-jarige neef van koning Filip kwam dit weekend in opspraak, omdat hij een feestje in het Spaanse Córdoba bijwoonde en nadien positief testte op het coronavirus. Zijn moeder prinses Astrid weigert commentaar te geven.

“Prins Joachim heeft zich verontschuldigd voor zijn gedrag. Heeft ook laten weten dat hij bereid is eventuele sancties te ondergaan. Dat is gewoon maar normaal. Case is closed.” Dat zei eerste minister Wilmès maandag bij de heropening van het Atomium in Brussel.

[VIDEO] Premier Wilmès: “Prins Joachim heeft zich verontschuldigd voor zijn gedrag. Heeft ook laten weten dat hij bereid is eventuele sancties te ondergaan. Dat is gewoon maar normaal. Case is closed.”



Wilmès bij heropening van Atomium, samen met Joachims ouders Astrid en Lorenz pic.twitter.com/bKngb42jmA — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) June 1, 2020

Wilmès vergezelde de ouders van Joachim, prinses Astrid en prins Lorenz. Het gaat “beter” met haar zoon, zei Astrid desgevraagd. Voor de rest had ze “geen commentaar, alstublieft” op vragen van de pers. Of zij en haar man Lorenz zelf getest waren, wilde ze wel nog bevestigen. “We zijn negatief. Absoluut. Anders waren we hier niet geweest.”

Het Atomium was sinds de invoering van de lockdown gesloten voor bezoekers, net zoals andere toeristische attracties in ons land. Astrid en Lorenz mochten, samen met de premier, als eersten binnen. Een uur later volgde het gewone publiek.

[VIDEO] Prinses Astrid zegt bij de heropening v/h Atomium dat het “beter” gaat met haar zoon Joachim. Voor de rest “geen commentaar, alstublieft” op vragen van de pers. Joachim kwam in opspraak door een feestje in Spanje bij te wonen en later positief te testen op het coronavirus pic.twitter.com/A2VhaD8C7a — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) June 1, 2020

Joachim liet zondag zijn advocaat in Córdoba een persmededeling uitsturen. Die luidde letterlijk: “Ik bied mijn excuses aan voor het niet-respecteren van alle quarantainemaatregelen tijdens mijn reis. In deze moeilijke tijden wilde ik niemand beledigen. Ik heb grote spijt van mijn daden en zal de consequenties dragen. Joachim van België.”

Een lang verhaal kort. Joachim vloog vorige week zondag vanuit Brussel naar Madrid. Of hij daar een geldige reden voor had, is twijfelachtig. De vaststelling dat hij zich bij aankomst niet aan de regel hield om 14 dagen in quarantaine te gaan, is het tweede.

Om het nog erger te maken: hij werd afgelopen dinsdag in Córdoba betrapt op een privé-evenement met vermoedelijk 27 gasten. Dat is een overtreding, want bijeenkomsten van meer dan 15 personen zijn verboden in Spanje. Wat het helemaal pijnlijk maakt voor Joachim, is dat hij de volgende dag symptomen van het coronavirus vertoonde. Een test bevestigde dat hij positief is.