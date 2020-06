Baron Bracht, VDB en Anthony De Clerck: de meest spraakmakende ontvoeringen om losgeld in ons land

In Genk is afgelopen nacht een 13-jarige jongen vrijgelaten die 42 dagen lang werd vastgehouden door ontvoerders. Zo’n - langdurige - kidnapping om losgeld is bijzonder zeldzaam in de Belgische misdaadgeschiedenis. Wanneer ze zich toch voordoen, staan ze al snel gegrift in ons collectieve bewustzijn. Wij lijsten voor u de drie meest spraakmakende zaken op.