Twaalf doden bij verkeersongeval in Nepal

In Nepal zijn 12 mensen om het leven gekomen en 21 anderen gewond geraakt nadat een minibus in aanrijding was gekomen met een vrachtwagen. Het ongeval deed zich zondagavond voor op een snelweg in Banke, in het westen van het land en niet ver van de grens met India. Dat melden de autoriteiten.

Aan boord van het busje zaten 33 mensen, voornamelijk seizoensarbeiders die uit India terugkeerden. De politie probeert nu de identiteit van de slachtoffers te bepalen. Zes gewonden zouden in kritieke toestand verkeren, terwijl anderen werden behandeld voor lichte verwondingen en intussen het ziekenhuis hebben kunnen verlaten.

Hoewel in Nepal sinds 24 maart een strikte lockdown van kracht is, gaan dagelijks duizenden Nepalese migranten de grens over om aan de werkloosheid en voedselschaarste te ontsnappen.