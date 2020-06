13-jarige levend en wel teruggevonden: “Grote opluchting”

Dat de 13-jarige jongen die eind april thuis gekidnapt werd levend en wel teruggevonden is, is een “grote opluchting” voor Guido Vermeiren. Politie en gerecht benadrukken dan ook dat ze de gijzeling “met de nodige omzichtigheid hebben behandeld” om “de jongen niet in gevaar te brengen”. “We hebben erg gevreesd voor zijn leven”, aldus Vermeiren maandagochtend op een persconferentie.

“De jongen werd maandag kort na middernacht vrijgelaten, en kwam te voet thuis aangelopen. Hij was in de buurt afgezet”, aldus Kris Vandepaer, directeur van de federale gerechtelijke politie van Limburg. De gekidnapte jongen was naar verluidt “zwaar onder de indruk”, maar stelt het volgens onderzoeksrechter Vermeiren inmiddels “verrassend goed”. Hij krijgt medische en psychologische bijstand. “Het is een heel sterke jongen. Hij zal hier mentaal wel een weerslag van ondervinden, maar vannacht was iedereen positief over hoe hij omging met wat hem overkomen is”, aldus Vermeiren.