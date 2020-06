In wedstrijden van La Liga zal in minuut twintig applaus weerklinken, als eerbetoon

Wanneer de Spaanse voetbalcompetitie binnenkort hervat, zal in elke wedstrijd tijdens minuut twintig applaus weerklinken in de (lege) stadions als eerbetoon aan de zorgverleners. Dat maakte Javier Tebas, de voorzitter van La Liga, bekend.

Supporters zullen op een speciale website applaus kunnen laten opnemen. Dat zal daarna door luidsprekers in de stadions worden afgespeeld in minuut twintig. Het project werd “Applause to Infinity” gedoopt.

Het applaus is een eerbetoon aan de “helden van de covid-19 pandemie”, zoals dokters en verplegers.

“Supporters in de tribunes maken het voetbal compleet. Maar vanwege redenen waarover zij geen controle hebben, kunnen ze er niet bij zijn”, zegt Tebas. “Met dit initiatief kunnen ze toch deel uitmaken van de terugkeer van La Liga en tegelijk krijgen ze de kans hun steun te betuigen aan de helden van de covid-19 pandemie. We willen dat de supporters zich nauw verbonden voelen met hun ploeg, ook al kunnen ze niet in het stadion aanwezig zijn om hen aan te moedigen. De spelers zullen de steun van hun fans voelen.”

La Liga hervat op 11 juni. Er staan nog elf speeldagen op het programma. Op 19 juli moet het seizoen beëindigd zijn.