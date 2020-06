Atomium weer open voor publiek

Brussel - Het Atomium heeft maandag officieel de deuren heropend voor het publiek. Het Brusselse monument hoopt op veel bezoekers, om de verliezen door de verplichte coronasluiting goed te maken.

Prinses Astrid mocht het lintje doorknippen in aanwezigheid van haar man, aartshertog Lorenz. Ook premier Sophie Wilmès en Brussels burgemeester Philippe Close waren er, samen met schepen van Toerisme Delphine Houba en schepen Zoubida Jellab, voorzitster van de vzw Atomium.

Foto: ISOPIX

De eerste bezoekers mochten binnen vanaf 11.30 uur. De premier zei dat het tijd was om weer op een veilige manier de draad op te nemen, mits inachtneming van de coronamaatregelen. Het Atomium is open van donderdag tot en met maandag, van 10 tot 18 uur. Er mogen maximaal 150 bezoekers binnen. De lift kan slechts door zes mensen tegelijk worden gebruikt in plaats van de gebruikelijke zestien. De temperatuur van de bezoekers wordt genomen bij de ingang. Hydroalcoholische gel is beschikbaar voor het publiek. Bezoekers worden uitgenodigd om een masker te dragen. Er is een parcours aangeduid met eenrichtingsverkeer dat moet worden gevolgd.

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX