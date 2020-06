Het grensdorpje waar de Nederlanders wel op het terras mogen zitten en de Vlamingen niet: “Denk er nu echt iemand dat het zo werkt?”

Baarle-Hertog -

“Ja, het is een bizarre situatie. In het Nederlandse gedeelte van ons dorp mag je een terras op, maar in het Vlaamse deel niet. Sterker nog, wij Vlamingen mogelijk eigenlijk ook niet de Nederlandse terrassen op.” De Belgische Fonne Gulickx en zijn Nederlandse vrouw Betsy beleven de gekste Pinkstermaandag in de grensdorpjes Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.