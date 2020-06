Familie van ontvoerde jongen smokkelde cocaïne en xtc-pillen in verborgen ruimtes in auto’s

Genk -

Onopvallende mensen die zeker niet met hun rijkdom te koop lopen. Zo kennen ze in Genk en omstreken de familie van het ontvoerde jongetje. Toch zijn ze niet onbesproken. Zo zit de oom van de vrijgelaten jongen momenteel een lange gevangenisstraf uit. Als kopstukken van een internationaal drugsnetwerk. En ook de jongen zijn papa zat in de cel voor drugshandel. Als koeriers leverden ze minstens anderhalf jaar cocaïne, heroïne en xtc-tabletten in bijna gans Europa.