Italiaanse voetbalbond zet deur op een kier voor voetballen met supporters: “Hopelijk voor het einde van het seizoen”

Gabriele Gravina, de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond, heeft maandag laten verstaan dat hij hoopt voor het einde van het lopende seizoen supporters te mogen toelaten in stadions. “Maar het debat komt op dit moment te vroeg”, bleef hij op de vlakte.

“Ik heb de hoop dat het nog voor het einde van het seizoen kan”, ging Gravina nog even verder bij Radio 24. “Ik hoop het met heel mijn hart. Ik volg de evolutie in de culturele sector. Het lijkt me mogelijk in stadions met 60.000 of 80.000 plaatsen een beperkt een aantal toeschouwers te ontvangen. Natuurlijk zullen alle maatregelen in acht moeten worden genomen. We zullen eerst de herstart van de competitie afwachten. Dat moet ons land opnieuw een positief signaal geven. Het zou mooi zijn de hartstochtelijke fans op die manier te belonen.”

De Serie A ligt sinds 9 maart stil omwille van de coronacrisis. Vorige week donderdag gaf de Italiaanse regering groen licht voor een hervatting midden juni. De wedstrijden zullen achter gesloten deuren georganiseerd worden. Begin augustus zou de competitie afgerond moeten zijn.