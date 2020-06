Waze waarschuwt voortaan ook voor spoorwegovergangen

Automobilisten die de app Waze als GPS gebruiken, worden voortaan gewaarschuwd voor gevaar als ze een spoorwegovergang naderen. Overwegen staan daardoor op gelijke voet met ongevallen, files, wegenwerken en beschadigd wegdek. Door met Waze samen te werken, hoopt Infrabel het aantal spoorwegongevallen te verminderen.

Een strook met een Sint-Andrieskruis en het woord ‘spoorwegovergang’ moet Waze-gebruikers voortaan extra alert maken wanneer ze overwegen naderen. Alle 1.200 overwegen zijn opgenomen in de applicatie. “Naast de verkeersborden op de weg, de lichten, de slagbomen en de belsignalen aan de overweg is dit een bijkomende waarschuwing dat ze in de buurt komen van een overweg”, zegt spoorwegnetbeheerder Infrabel, die de data ter beschikking stelde van Waze. “Wie waakzaam is, is naar alle waarschijnlijkheid beter in staat om een mogelijk ongeval te vermijden.”

Waze heeft in België ongeveer 1,6 miljoen gebruikers. Die krijgen op dit ogenblik al waarschuwingen als andere gebruikers een file of een ongeval signaleren. Ook beschadigd wegdek, politiecontroles en slechte weersomstandigheden bepalen leiden tot een waarschuwingssignaal.

Vorig jaar gebeurden 45 ongevallen aan overwegen. De gevolgen van zo’n ongeval zijn vaak zwaar – vorig jaar waren er zeven doden en zes zwaargewonden. Behalve bij het ongeval van Brent (20), waarbij een trein aan hoge snelheid naderde terwijl de slagbomen open stonden, ligt de oorzaak meestal bij de mensen die de verkeersregels niet respecteren. In 4 op de 10 gevallen is dat het gevolg van onoplettendheid of slechte zichtbaarheid, zoals laagstaande zon. “Nu 1200 overwegen in kaart werden gebracht door Waze en bij gebruik van de app op het scherm van je smartphone verschijnen, verhoogt dat hun zichtbaarheid”, zegt Infrabel. “Wie zich bewust is dat hij in de buurt van een overweg komt, zal vermoedelijk sneller gepast reageren. Deze hogere alertheid kan, hopelijk, ongevallen vermijden.”

“Dat de Belgische spoorwegoverwegen voortaan expliciet aangeduid zijn in onze app is uitstekend nieuws voor bestuurders,” zegt Dario Mancini van Waze. “Het verhoogt sterk de veiligheid van onze gebruikers.”

Er zijn wel nog geen plannen om ook via de app te signaleren of er een trein aankomt – daarvoor dienen het belsignaal, de lichten en de slagbomen.