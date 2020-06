Toch enkele honderden deelnemers voor geannuleerde ‘Black Lives Matter’-betogingen in Brussel en Gent

Brussel / Gent - Op het Brusselse Muntplein en het Gentse Sint-Pietersplein zijn maandagmiddag dan toch telkens enkele honderden mensen samengekomen voor betogingen van 'Black Lives Matter Belgium’. De optocht was nochtans geannuleerd in overeenstemming met de huidige coronamaatregelen.

In Brussel liet de politie toe dat de groep een half uur ter plaatse bleef, met respect voor de socialeafstandsregels. Daardoor was er gelegenheid voor een paar toespraken. De demonstranten knielden ook en staken een vuist op, het Amerikaanse teken van vreedzaam protest tegen het politiegeweld op de Afro-Amerikaanse bevolking.

Ook in Gent duurde de demonstratie ongeveer een half uur. De manifestatie was nochtans nadrukkelijk verboden door de Gentse burgemeester en politie. Toch daagden honderden mensen op met mondmaskers en slogans, om protesteren tegen het overlijden van George Floyd in de Verenigde Staten.