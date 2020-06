Ook Liverpool-spelers pakken uit met duidelijk statement na overlijden George Floyd: “Eenheid is kracht”

De dood van George Floyd beroert ook de sportwereld, zoveel is duidelijk. De Amerikaan kwam om het leven doordat een politieagent minutenlang met zijn knie in de nek van het slachtoffer bleef duwen. In de Bundesliga maakte onder meer Jadon Sancho al een statement, nu is het de beurt aan Liverpool. Alle spelers verspreidden via hun sociale media een foto van de voltallige spelersgroep die knielt. “Unity is strength.”