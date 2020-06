Standard denkt aan eerder doorgestuurde aanvaller Hugo Cuypers

Standard haalt mogelijk een voormalige jeugdspeler terug naar Sclessin. De Rouches zijn namelijk geïnteresseerd in aanvaller Hugo Cuypers (23), schrijft Het Belang van Limburg. Cuypers debuteerde in 2016 voor Standard in Play-off 2, maar verder dan die zeven minuten tegen Waasland-Beveren kwam hij nooit.

Cuypers verliet Standard in de zomer van 2017 en verkaste naar de Griekse tweedeklasser Ergotelis, waar hij in zijn eerste seizoen meteen 22 keer raak trof. Maar de Limburger kwam ook in conflict te liggen met het bestuur.

Het resulteerde in een jaar zonder voetbal, maar in de zomer van 2019 werd hij vervolgens binnengehaald door de Griekse topclub Olympiakos, dat hem meteen in de Ligue 2 stalde. Bij Ajaccio tekende hij in het voorbije seizoen voor vijf goals en vijf assists in 22 optredens. Het levert hem interesse van o.a. Standard op, maar Olympiakos plakte wel een prijs van 1,5 miljoen euro op zijn hoofd.